ARVUSTUS ⟩ Vastutus ja mälestused ajasillal

Kui Tracy Lettsi «Augustikuus» aimubki suhetes kurjust ja teravust, siis «Madisoni maakonna sillad» tundub mälupildis õrnem või leebem. Lavastuse žanriks aga sobiks «karm melodraama», kuigi see kõlab oksüümoroni moodi. Melodraama ja karmuse ühisosa loob perfektselt Natalja Dõmtšenko muusikaline kujundus, mille tundepinge on niivõrd intensiivne, et muusika mängiks nagu näitlejad üle või näitlejate eest. Rosita Raua stsenograafias ja Elisabeth Kužovniku videokujunduses on läbivaks motiiviks fotod, sest katusega sildu pildistav Robert Kincaid on professionaalne fotograaf.