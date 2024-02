Cradle of Filthi laulja: Ed Sheerani või Taylor Swifti kõrval oleme me mitte keegi

Cradle of Filth lihtsalt on üks neid ansambleid, mis on inimeste teadvusesse jõudnud. Kas siis selle pärast, et nende üle on ka Eestis populaarsetes teleseriaalides nalja heidetud või lihtsalt seetõttu, et nad sümboliseerivad oma sünge helikeele, näomaalingute ja kuvandiga midagi hirmutavat ja sünget, millest tasuks eemale hoida. Ent Cradle of Filthi, kes on muuhulgas lähiajal välja andmas laulu Ed Sheeraniga, see ei heiduta. Bändi asutajaliikme ja laulja Dani Filthi sõnul on nemad ikka sellised, nagu nad tahavad olla.