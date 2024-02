Hispaania peaminister kaitseb skandaalset eurolaulu: see pole naistevaenulik!

Madridi feministlik liikumine ütles, et laul solvab naisi seksistlikul moel. Sellele hinnangule vaidles vastu Pedro Sánchez, kelle sõnul laul vastupidiselt murrab seksistlikke stereotüüpe. «Mulle tundub, et feminism pole ainult aus, vaid võib olla ka lõbus. Sellist tüüpi provokatsioon peabki kultuurist tulema,» ütles poliitik laulu kohta La Sexta televisioonis jooksvas saates «Al Rojo Vivo».

«Zorra» esitajaks on tandem Nebulossa, kuhu kuuluvad María Bas and Mark Dasous, Ondara-nimelisest külast pärit abielupaar. Nad on abielus olnud 20 aastat ja neil on kaks last. 2018. aastal asutasid nad bändi Nebulossa. Nebulossa valiti Hispaaniat esindama televisioonis esitatud võistlussaates. Teisele kohale jäi väga napilt artist Jorge Gonzalez.