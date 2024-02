VAATA VÕIDUTÖÖD ⟩ Võistlus 110 000 euro nimel: 65 kavandit konkureerisid rüütelkonna hoone kunstiteosele

Žürii hinnangul ühendab maaliseeria «Meripuu» maa ja mere kokku terviklikus Maarjamaaks. Võidutöö annab signaali, et väärtustame oma loodust, selle puhtust ja võlu. Imponeeriv on maalide mitmekihilisus, neis kajastuvad olulised sotsiaalkultuurilised väärtused, seda nii temaatiliselt kui esteetilise kõrgkvaliteedi vaates ning need sobituvad suurepäraselt ajaloolisse riigi esindushoonesse.