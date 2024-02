Uued tuuled: klubiräpi kuningas annab välja meditatsioonialbumi

Räppar Lil Jon, kes on kuulsaks saanud oma karjuvate räpplugude poolest, plaanib välja anda meditatsioonidele pühendatud albumi, vahendab Vibe. Lil Jon, kelle kuulsaimate lugude hulka kuuluvad «Turn Down For What» ning tantsuklubide hümniks kujunenud «Get Low», plaanib albumil keskenduda tervenemisele ja mindfullness'ile.