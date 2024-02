TERAV ÜHISKONNAKRIITIKA ⟩ Rahvusooperi muusikal kutsub inimesi üles silmi avama

Lavastaja AnnaKarin Hirdwalli sõnul on tegemist looga, mida peaks rääkima igal ajastul. «Poliitiline ja ühiskondlik olustik, mis sunnib inimesi oma tõelist mina varjama, on väga aktuaalne. Üks märksõna, mis mul selle loo lavastamise esimestest päevadest mõttes on mõlkunud, on hirm. Mis meiega juhtub, kui meil on kogu aeg hirm?»