Esineb ansambel Seksipüstolid: Keeleamet nõuab esinejate nimede eesti keelde tõlkimist

Valentina Goncharova ja Music For Your Plants kontserdiposter

Eesti muusikaajakirjanik ja -kriitik Siim Nestor, kes ühtlasi vastutab Mägede Hääl x Saund ühistöökontserdi, kus esinevad Valentina Goncharova ja Music For Your Plants, korraldamise eest, andis neljapäeval Sotsiaalmeedias teada, et sai möödunud nädalal Keeleametilt kirja, milles süüdistatakse korraldatavat kontserti keelenõuete rikkumises.