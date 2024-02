KUULA ⟩ Eesti stiilseim rokkbänd avaldas uue singli

«Singel sündis Robi demona juba mitu aastat tagasi. Mäletan, et proovisime bändina seda aastaid toimima saada, aga ei suutnud kuidagi edasi liikuda. Mõni aasta tagasi, kui soojendasime Lätis head meie head koostööpartnerit Foo Fightersit, ümisesin lava taga jalutades oma peas seda lugu, ning mulle jalutas vastu Dave Grohl, kes mulle pöialt näitas. See andis kindluse, et looga võib edasi liikuda,» rääkis bändiliige Jon Mikiver.