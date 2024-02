Suri rokimees, kes julges kõige üle nalja visata

Nixoni esimene album, Skid Roperiga tehtud «Mojo Nixon and Skid Roper» ilmus 1985. aastal. 1990 alustas Mojo Nixon soolokarjääri plaadiga «Otis». Eneseiroonilisi maaka-laule viljelenud Nixon tegeles ka näitlemisega ning juhtis raadiojaamas Sirius XM saadet «Loon in the Afternoon».