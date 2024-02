Esimeste ristsõnade lahendaja võis võita jänese

«Eesti kultuuriloo digitaalarhiivi DIGAR lisati möödunud aastal ajaloo-, ilu- ja ajakirjanduslike teoste kõrval juurde ligi 46 000 pisitrükist, mille väärtust on seni vähe märgatud. Üheks tuntumaks pisitrükise näiteks on kaasajal trükistena välja antud ristsõnad ja sudokud,» märkis Eesti Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse juhataja Signe Tõnisson.

Hiljaaegu hakkas silma, et esimese ristsõna avaldamisest Eestis möödub tänavu veebruaris 99 aastat, aga see pole pelgalt kuiv fakt, vaid ühe olulise loo algus. «Üleilmlise «taudi» esimene «patsillus» Eestis. Täna tutwustame oma lugejaid esimest korda kogu illma «moodsama ajawiidega – ristsõnade-mõistatusega,» seisab kirjas 1925. aasta 9. veebruari Esmaspäevas. Artiklis kõneldakse veel, et taud on tabanud ühtviisi nii Ameerikat kui ka Lääne-Euroopat ja ristsõnu lahendavad võidu nii ministrid kui ka lehepoisid. Samuti professorid, noormehed, suurilmadaamid ja köögitüdrukud.