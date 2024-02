Mingit retsepti pole olemas või kui on, siis mina seda ei tea. Usun, et iga kirjastaja teeb valiku oma kogemustest ja oletustest lähtudes. Vigadest õppides.

Ei osteta kunagi ükskõik millist käsiraamatut või ajalooraamatut või ilukirjanduslikku teost. Mõnda ajalooraamatut on võimalik avaldada, mõnda mitte. Mõne aeg on läbi, mõne aeg pole veel tulnud. See, et raamat on väga populaarne mujal maailmas, ei tähenda veel, et seda ostetaks ja loetaks palju ka Eestis.