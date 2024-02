Selgunud on 25 kauneimat Eesti raamatut 2023

«Nii mõnegi raamatu kujundus oli sedavõrd kaunis, et võiks küsida, kas see peab nii kaunis olema. Tendentsidest paistis silma konkursil osalenud väikeste kirjastuste tööde osakaal ja osav materjalide taaskasutus. Žüriilt enim punkte saanud raamatu kaaned on tehtud laojääkidest,» märkis žürii esimees Karel Korp.