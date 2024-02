Ja Oscar läheb... Mainekad filmiauhinnad tutvustavad uut kategooriat

«Casting director'itel on filmitegemises oluline roll ja akadeemia arenedes oleme uhked, et saame neid edaspidi tunnustada ja tähistada,» seisab akadeemia tegevjuhi Bill Krameri ja presidendi Janet Yangi avalduses. «Õnnitleme oma Casting Directors Branchi liikmeid selle põneva verstaposti puhul ning nende pühendumise ja hoolsuse eest kogu protsessi vältel.»

Filmi «John Wick: Chapter 4» režissöör Chad Stahelski on samuti jätkanud petitsiooni Oscari saamiseks, millega premeeritaks trikiosakonna töötajaid. «Oleme akadeemia liikmetega kohtunud ja neid vestlusi pidanud ning ausalt öeldes on see olnud ainult uskumatult positiivne, uskumatult õpetlik,» ütles Stahelski eelmisel aastal. «Mõlemad pooled tahavad, et see juhtuks.»