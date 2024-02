Suri R&B muusika legend

Fambrough suri oma kodus Virginias pärast kuu aega haiglaravil veetmist, ütles Spinnersi pressiesindaja Tanisha Jackson ajalehele Detroit Free-Press. Fambrough viimane avalik esinemine toimus veidi enam kui kaks kuud tagasi, kui The Spinners Rock'n'Rolli kuulsuste alleele lisati. Ta veetis The Spinnersiga seitse aastakümmet ja lahkus grupist 2023. aasta alguses.

Fambrough sündis 1938. aastal Detroidis ja asutas vokaalrühma 1954. aastal koos Pervis Jacksoni, Billy Hendersoni, Bobby Smithi ja C.P. Spenceriga. Pärast lepingu sõlmimist Tri-Phi Recordsiga, mille Berry Gordy firma Motown Records omandas, tõid Spinners popi edetabelitesse arvukalt hitte, sealhulgas «Culd It Be I'm Falling in Love», «I'll Be Around», «Then Came You», «One of a Kind (Love Affair)», «Games People Play», «The Rubberband Man» ja palju muud.