Eesti kung fu komöödia võitis Läti rahvusliku filmiauhinna

Auhinnatud Eesti kostüümikunstnikule Jaanus Vahtrale on Suure Kristapsi võitnud «Nähtamatu võitlus» juba kolmas koostööfilm režissöör Rainer Sarnetiga. Vahtra lõi kostüümid ka Sarneti «Idioodile» (2011) ja «Novembrile» (2017). «Rainer on visuaalse mõtlemisega ja näeb paljusid stseene juba piltides, mis tähendab, et tal on omad referentsid, millega on väga tore edasi töötada,» räägib Vahtra tööst «Nähtamatu võitluse» juures. «Loos oli terve rida tegelasi, kelle puhul sai läheneda väga mänguliselt ja see on ju iga kostüümikunstniku unistus.»