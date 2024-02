Ilmus Vahur Laiapea raamat «Ukraina fragmendid»

See sisaldab 2023. aasta jooksul Postimehes ilmunud Ukraina päeviku kõige tihedamaid, ehedamaid, intensiivsemaid katkendeid – fragmente. Miks fragmendid? Sõda lõhub tükkideks inimeste elud ja saatused, hävitab nende kodud ja laastab hinge. Ehk kannavad katki tehtud tekstid paremini edasi ka katki tehtud maa ja rahva valu ja kannatusi, arvab Vahur Laiapea. Ja lisab, et raamatu lugemiseks tuleb vaprust varuda. See ei ole lihtne lektüür.