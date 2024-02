Kultuuriministeeriumi teatrinõunik: Aarne Valmis eksib nii mõneski punktis

Eelmisel nädalal avaldas Aarne Valmis arvamusartikli, milles kommenteeris era- ja munitsipaalteatrite rahastuskorda ja selle väljatöötamist. Avalik arutelu rahastuskorra osas on vajalik ja mõistlik, seetõttu on ka kehtiv rahastuskord sündinud koostöös Eesti teatrivaldkonna esindusorganisatsioonidega. Selline kaasamine pole rahvusvaheliselt kuigi tavapärane ja Eesti on siin pigem sümpaatne erand.