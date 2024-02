Meil oli koos 10-aastase lapsega võimalik filmi vaadata kodus ja kahjuks pean ütlema, et minu laps, kes muidu ikka päris heatahtlikult ja kannatlikult kõik lastefilmid lõpuni vaatab, kurtis, et see on igav ja kas tohib mitte edasi vaadata. Võimalik, et teda peletas ka teema - film ei räägi sugugi peaasjalikult mingist kokkavast tüdrukust, vaid selle pealkiri peaks olema «Vanaema surm» ja põhiline süžeeliin siin ongi läbivalt see, et vanaema hakkab surema.