Filmi tugevuseks on oskuslik näitlejate valik. Cailee Spaeny esitatud hurmav Priscilla on esimesest armumisest pimestatud neiu, kelle silmad on täitmata hinge peegliks. Ajastu naisena neelab ta negatiivse alla ja loodab üksikus reaalsuses pööret. Õigustatult võitis Spaeny rolli eest Veneetsia filmifestivalil parima naisosatäitja auhinna, sest igas mõttes tekib tung tema tegelast kaitsta. Kuid pilk jääb ikkagi magnetilisele Elvisele, keda kehastab Jacob Elordi («Eufooria», «Saltburn»).