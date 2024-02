Mait Malmsten ja Andres Puustusmaa kisuvad vihaselt tüli

Lavastuses kohtuvad ühel äreval ööl kaks keskealist venda, edukas kirurg ja oma eluga heitlikumas seisus olev fotograaf. Nad elavad erinevat elu, erinevad ka iseloomult ning ei ole ammu kokku saanud, nüüd aga on vaja, sest … nende vahel on üks naine. Ja selgub, et palju muudki, vastasseisu õhutavad mälestused ulatuvad lapsepõlveni välja. Nugateravaks kiskuval ööl kerkivad need taas esile. Kuid nad on vennad ja kokkupõrkest hoolimata seob neid tugev kokkukuuluvustunne.

«Selles näidendis on kaks tugevat, võib-olla kõige tugevamat vastandtunnet üldse: raev ja armastus. Nagu ikka, sünnivad need omavahelistest suhetest, sellest, kui palju me endast ja kui palju teistest aru saame. Kas me oskame nii endale kui teistele esitada õigel hetkel õigeid küsimusi ja kui palju oleme valmis ise vastuseid otsima. Kindlasti on see näidend üldinimlik ning mulle tundub, et me näeme inimeseks olemist autoriga väga sarnaselt,» on lavastust kommenteerinud Andres Puustusmaa.