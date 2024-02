Sellesse roosasse keskkonda saab sukelduda vaid kaks nädalat

Kiasma 5. korruse saalis on veel 25. veebruarini leiab Lõuna-Aafrikast pärit Dineo Seshee Raisibe Bopape näituse «(ka) pheko ye – the dream to come» (Unistus tulla), mis on kunstniku esimene väljapanek Põhjamaades ning tutvustab autori multisensoorset loomingut. Möödunud aastal toimus Bobape soolonäitus New Yorgi moodsa kunsti muuseumis ning 2019. aastal esindas Lõuna-Aafrikat Veneetsia bienaaalil.