Rind ette! Kaisa Ling kutsub naistepäeva eel feminismilipu alla koonduma

Kaisa Lingi nägemusel innustavad kontserttuuri pidu-õhtud «naisi, mehi ja teisigi» vabalt võtma ja nalja mitte unustama. 5.–9. märtsini liigub ansambel Tallinnas Kultuurikatlast Väätsa, Tartusse, Võrru ja Kuressaarde. Kavas on eestikeelne palaganibluus ja Eesti feministide kõned.

«Mulle on alati väga suureks eeskujuks olnud minu emast ja tema neljast klassiõest koosnev naiste seltskond, kes on terve elu üksteist toetanud, olgu nad kuitahes kaugel. Lisaks oskavad nad lõbutseda, reisida ja pidu panna, mis on värskendavalt tervemõistuslik! Kutsume seltskondi, kes tahaksid kalleid võitluskaaslasi tänada abi ja toetuse eest ning seda mõnuga ka tähistada,» ütles Kaisa Ling, kes soovib kontsertidel näha terveid sõpruskondi.