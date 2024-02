Vastlad või valentinipäev: mida sina tähistad?

Vastlapäev, üks populaarsemaid tähtpäevi rahvakalendris, on liikuv püha, mille peamised traditsioonid, ehkki kohati arhailisena näivad, on tänapäevani elavad. Seejuures on enamik uskumusi ja kombeid pärit väga erinevatest aegadest ning mitmesuguse algupäraga, sest tegemist pole ainult Eestis tähistatava pühaga. Näiteks algas paljudes Euroopa paikades, peaasjalikult katoliiklikes maades, vastlapäevaga paast.