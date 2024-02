Seksapiili on lavastaja ja kunstniku nägemuses sama palju kui 1984. aasta Marati pesus. Tahaks karjuda: «Mis jama see on, kus on mu kokaiin ja nälginud tibud!» Lugeja muidugi mõistab, et niisuguse hüüdega ei nõuta taga kahejalgseid sulisloomi, aga natuke elunälga ja hukutavat kirge kuluks Estonia lavale vägagi ära!