Marko Martin: laval ei saa seista teist korda sama publiku ees

Klaverikunsti mõjujõudu on tõestanud mõlema eelmise kontserdi publikuhuvi ja täis saalid. Huvi on mõistetav: on ju pianist üks kõige romantilisemaid muusikakunsti esindajaid – üksi rambivalguses kuulajaile intensiivselt oma mõtteid ja tundeid vahendamas.

Muusikas on alati risk

Marko Martin on rääkinud intervjuus oma esituspõhimõtetest nii: «Klaveril on ülioluline tegur nn ettekuulmine. Võimalik on üksainus löök klahvile, mida tagasi võtta ei saa – võrreldes mitmete teiste pillidega puudub intonatsiooni reguleerimise ehk parandamise võimalus. Kuid iga instrumendi puhul on esmatähtis sügavalt läbitunnetatud puudutus, kõla – interpreedi tundlikkuse väljendus.» Muusikaesituse puhul toob ta esile selle püsimatuse, mis sünnib iga kord nagu uuesti. «Laval ei saa seista teist korda sama publiku ees – nagu ei saa astuda kaks korda samasse jõkke. Muusikas on alati risk ja see on muusikas olemise võlu!»