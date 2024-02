SUUR INTERVJUU ⟩ Eesti tipp-produtsent Riina Sildos: hiljuti oli mul eelarves miinus 900 000 eurot

Eesti kinodesse on jõudnud Enzo d’Alo «Meisterkokk Mary» - Luksemburgi, Eesti, Itaalia, Iirimaa, Suurbritannia, Läti ja Saksamaa koostöös valminud kogupere joonisfilm. Film on võitnud auhinna ka Chicago rahvusvahelisel lastefilmide festivalil. Selles rahvusvahelises koostööfilmis on osalus Eesti firmal Amrion, mille eesotsas produtsent Riina Sildos («Lotte» filmid, teleseriaal «Estonia»), kes räägib lähemalt joonisfilmi valmimisest.