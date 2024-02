VAATA VIDEOT ⟩ Eesti metal-bändil sai võltspositiivsusest villand

«Mul on kopp ees,» ütleb laulja Ian Karell. «Bändina oleme alati üritanud oma muusikažanrile omaseid tumedamaid teemasid käsitleda positiivsema vaatenurga alt. Kuid hiljuti, eriti nüüd, kui mõned meist on isaks saanud, ajab vihaseks see, kui vähe on arukat arutelu ja otsuste puudumist seal, kus seda vaja on.»

«Kuid see ei tähenda, et me oleksime lootuse kaotanud,» lisab Ian. «Me teame, et lootuse kaotamine pole valik – kui soovime, et meie lastel oleks tulevik, peame jätkama nö. võitlust. «Vexed» on hümn neile, kes on pahased ja valmis nägema muutusi – kes soovivad tulevikku järgmisele põlvkonnale.»