LEIN RIKUB SUHTEID ⟩ Kuidas pärast vanaema kaotust emaga leppida?

Ema Karin (Eva Koldits) ja tütar Mari (Helena Lotman) seisavad silmitsi Mamma kaotusega. Karinile on Mamma ema, aga Marile vanaema. Mõlemad elavad Mamma lahkumisvalu väga erinevalt teineteise peal välja, ent tingimusteta armastuses on kõik lubatud.

Mari jaoks ei ole Mamma minevik kunagi olnud trauma vaid ta on võtnud Mammat kui mängulist sõpra, kes teda erinevalt Karinist alati mõistab. Ema ja tütre läheduse ja teineteise mõistmise otsingute taustal on arhiivikaadrid Mammast, mis näitavad tema rahumeelset elutervet argielu. Mo Mamma on naiselikust absurdist pakatav eluliselt nukker hommaaž Mammale.