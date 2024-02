Nii meenutatakse lavastuses Krimmi annekteerimist ja seda, et 2022. aastast alates okupeeritud aladel pole lubatud ukraina keelt ja kirjandust ega ajalugu õpetada, aga kaks viimast aastat käinud suuremahulisest sõjategevusest ja kümnetest tuhandetest surnutest ei räägita. Sõjast räägitakse, Põhjasõjast ja Teisest maailmasõjast ning veel tervest hulgast ammu-ammu juhtunust. Aga need on kõik kusagil ammu olnud sündmused, kangelaslikkuse kauge kaja.