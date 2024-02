Lõuna-Eesti raskerokibänd viib uues videos vaatajad põrgukarusselliga sõitma

«Leidsime, et «Hellfire» on just muusikaliselt üks plaadi esirinnas olevaid lugusid. Ta on meeldejääva rifi ja refrääniga,» selgitab trummar Martin Jüssi loovalikut. Ta meenutab, et esialgu oli bändil plaanis teha tagasihoidlik prooviruumivideo.