KAS ON SARNANE? ⟩ Vaata esimest pilti Jaafar Jacksonist popikuninga eluloofilmis «Michael»

Lionsgate on selgitanud, et pildi tegi fotograaf Kevin Mazur, kes on varasemalt ka Michael Jacksonit palju jäädvustanud. Mazur on selgitanud: «Võtteplatsile esimest korda tulles olin meeletult elevile. See meenutas mulle esimest korda, kui Michael Jacksonit tuuril pildistasin. Võtteplatsil tekkis tunne, nagu oleksin ajas tagasi läinud ja pildistan jälle Michaeli tuuri. Nähes Jaafari esinemas, mõtlesin kohe, et tema ongi Michael. Tema käitumine ja näitlemine, liigutused, kõik - selline oligi Michael. Kõigile, kes ei ole saanud Michael Jacksonit päriselt esinemas näha, ütleksin ma, et täpselt selline ta oligi.»