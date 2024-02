START TOIMUS TÄNA ⟩ Miljonärist kunstnik saadab 125 skulptuuri raketiga Kuu peale

Koonsi skulptuurid on kuukulguri Nova C pardal. Selle kuukulguri arendas välja Ameerika eraettevõte Intuitive Machine, mis suundub Kuu peale SpaceX'i loodud Falcon 9 raketi peal.

«Kulguri peal on 125 Koonsi loodud 2,5 sentimeetri pikkust skulptuuri, millest igaüks esindab mõnda kuufaasi. Kõik skulptuurid on seotud inimestega erinevatest valdkondadest ja ajaperioodidest, kes on avaldanud inimkonnale sügavat mõju, olgu selleks Mozart, Galileo, Cleopatra või Leonardo da Vinci,» selgitab projekti ametlik teadaanne. «Koonsi kuuskulptuurid saavad olema esimesed ametlikud kunstiteosed, mis Kuu peale jõuavad.»