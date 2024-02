Juurikas. Talvine autosõit on eriti mõnus

Vajadus on üks asi, kuid peale selle, et autosõit on vajalik, on ta ka äärmiselt mõnus. Autoga on mõnus sõita igal aastaajal: kevadel, kui saabuvad kured, õitsevad lilled ja naised lähevad ilusaks; suvel, kui vili loob pead, kured punuvad pesa ja naised õide puhkevad; sügisel, kui küpsevad marjad ja seened, lahkuvad kured ja naised koledaks muutuvad.