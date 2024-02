Kunstikoguja Indrek Orro: ma ei tegele kunsti kogumisega

Olgu siis tegu ärimehe või meditsiinidaamiga, linnalegendid oma kunstivara aupaistel peesitavatest kogujatest on kerged tekkima. Karuteene teevad sellised legendid aga mitte kogujale, vaid kogu kunstile laiemalt – arusaam, mille asjus vajaks osa siinseid asjatundjaid ehk järeleaitamistunde, et vaadata tagasi kunstiajaloo ja/või edasi lääne poole. Institutsioonikriitika pole kurjast, aga see peaks olema konstruktiivne ja heatahtlik. Indrek Orro erakogu näitus «Kolm üheskoos» positsioneerub selles plaanis justkui süsteemiväliseks. Tema kogu ei teeni mingeid ambitsioonikaid eesmärke ja edevus on viimane asi, mida talle endale ette heita. Ka kiusatus otsida kogust või näituselt narratiivi või tagamõtet on pigem tühi töö ja vaimu närimine.