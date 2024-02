Toomkiriku naabruses asuvast Eestimaa rüütelkonna hoonest saab riigi esindushoone, aga selle kordategemise käigus on maja paljastanud juba mitu saladust, mis on viinud kunstiajaloolased täielikku vaimustusse. Rüütelkonna hoone ei koosne ainult Kiriku platsil näha olevast rohelise fassaadiga osast, vaid see ulatub üsna pikalt Kohtu tänavale. Just sealpool oli vanasti uhke sissepääs, mille läheduses tulidki välja kõige uhkemad leiud.