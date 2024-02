Laulja Tõnis Mägi väidab Kroonikale antud intervjuus, et teda on taas tühistatud ning seda on teinud suisa riiklik organisatsioon, Eesti Kontsert. Eesti Kontserdi sõnul on tegemist ebaõigete väidetega ning Tõnis Mägi kontserdist ei ole keeldutud.