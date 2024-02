NÄDALA FILM ⟩ Head näitlejad, suurepärane muusika, kohutav film

Eluloofilm «Bob Marley: One Love» räägib sellest, kuidas end Briti impeeriumist lahti rebiv Jamaica oli lõhestunud kahe partei vahel ning nende dispuut laienes püssilaskude kõlades tänavatele. Selle peale korraldas Bob Marley suure kontserdi «One Love», et vaenupooli lepitada ja tõelist rastafari vaimu üle Jamaica lehvitada. Film võtab vaatluse alla kaks suurkontserdile eelnenud aastat Marley elus. Vaesuses isata kasvanud poisike on saanud edukaks muusikuks, tal on naine, lapsed, kena maja, kobe BMW ja Adidase dressid. Aga see pole veel õnn, sest ikka hiilivad majja mingid tegelased, kes Bobile tina anda tahavad. Lähilasuga üritatakse hukata Bobi abikaasat Ritat, aga õnneks selgub, et viimase rastapatsid on nii paksud, et suudavad peatada revolvrikuuli enne ajju jõudmist!