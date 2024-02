VIDEO ⟩ Briti punkbänd pani Coldplay süvavõltsingu abil enda lugu laulma

Nimelt on tegemist süvavõltsingu tehnoloogiat kasutades valminud muusikavideoga, mille idee jõudis Idles'i ninamees Joe Talbotini unenäos ja Chris Martin andis loa originaalmaterjali kasutamiseks. Kusjuures, Chris Martin toetas plaani suisa sel määral, et veetis enne video valmimist aega videokaamera ees, et anda tehisintellektile materjali juurde. Selle eesmärk oli, et kunstnikult loodud huulte liikumine näeks uues muusikavideos loomulikum välja, vahendab Louder Sounds.

Idles'i album «TANGK» ilmus täna ning albumilt on kuulda, kuidas muidu toore energiaga post-pungi grupp paljastab oma õrnema ja emotsionaalsema poole. Bändi ninamees Joe Talbot rõhutab aga, et seda ei tohiks tõlgendada märgina, et bändi tuntud agressiivsus on raugemas. «Kõige võimsamad kuradi inimolendid maa peal on balletitantsijad," ütles ta ajakirjale MOJO, «sest on vaja jõudu, et aeglaselt liikuda ja end maailmale avada.»