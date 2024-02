Utoopia Saatkond pakub poeetilist varjupaika

Kindluse müürid värisevad. Õhk on eelaimustest raske. Keegi ütleb, et tuleb torm. Keegi ütleb, et on torm. Keegi ütleb, et torm on juba vaibunud. Ainus, kes julgeb tunnistada, et ei tea, kuhu minna, on üksik turist Tallinna vanalinnas, kes on kaotanud silmist oma ekskursioonigrupi, sinise vihmavarjuga giidi ja kodutee. Kui ta siis tasasel häälel möödujate poole pöördub ja küsib «Where I go?», näitavad tuhanded näpud tuhandesse suunda.