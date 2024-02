SÕLMKÜSIMUS ⟩ Kas Eesti Laulu võit aitab karjäärile kaasa?

Ott Lepland, kes oli endale üllatuseks võitnud Eesti Laulu konkursi, kuhu ta oli enda kirjutatud loo «Kuula» saatnud kõigest mõni tund enne tähtaja kukkumist, tundis enne Eurovisiooni lauluvõistlust Bakuus, et Eesti publik on skeptiline. Skepsist põhjustas ennekõike see, et lugu, mida ei saatnud suurele lauluvõistlusele üha omasemaks saanud tants ja mürts, oli eestikeelne. Kummatigi sai Lepland 6. koha, mis oli hea tulemus arvestades, et möödunud kaheksal korral polnud Eesti esindajad kuuel korral isegi poolfinaalist edasi jõudnud. «Kes varem olid minu suhtes skeptilised, enam nii skeptilised ei olnud,» meenutab Lepland.