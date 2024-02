Nädala vastaja ⟩ Režissöör Helen Takkin: ma olen nagu flamingo, kelle peegel on publik

Kuidas teil läheb? Olen praegu nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt väsinud, aga samas ka väga õnnelik, et meie film on saanud nii palju positiivset vastukaja. Ühtlasi ka pisarateni liigutatud sellest, kui palju nii vapustavalt andekaid ja kauni hingega inimesi mu ümber on, kes minuga seda filmi tegid. Miks valisite esimeseks täispikaks mängufilmiks «Elu ja armastuse»? Hirmus polnud klassikuga alustada? Kui produtsendid mulle selle mõttega lähenesid, nägin selles võimalust rääkida midagi ilusat ja samas olulist. Muidugi oli minus mingit sorti ärevus, sest Tammsaare on nii tähtis ja armastatud kirjanik. Aga ma olen selline inimene, kes pigem tormab asjade poole, mis tunduvad hirmutavad, sest ainult nii saab kasvada ja areneda. Ma ei lasknud aukartusel Tammsaare vastu ennast filmi tehes mõjutada, lubasime endale vaba tõlgendust.