«Descent» on teil järjekorras kolmas kauamängiv. Ja peale selle olete koos umbes seitseteist aastat. Ainuüksi need kaks näitajat teevad teist Eesti underground’i arvestuses kõvasti üle keskmise tegija pundi. Kuidas te ise oma kohta muusikamaastikul tunnetate?

Enriko: Me peame endid Eestis tegutsevaks bändiks, kelle kuulajad on üle maailma. Neid ei ole just liiga palju, aga piisavalt, et saada tagasisidet, et see, mida teeme ei tunne piire ja läheb inimestele planeedi erinevates soppides korda.