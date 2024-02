HARULDANE LEID ⟩ Eriline «Harry Potteri» raamat on väärt tuhandeid

Haruldane «Harry Potter ja tarkade kivi» läheb müüki Hanson's Auctioneers oksjonimajas, mis asub Inglismaal Staffordshire'i maakonnas. Staffordshire'is elav raamatuekspert Jim Spencer hindab eksemplari väärtuseks 7000 kuni 10 000 naela, sest see on ainult kergelt kollaseks tõmbunud ja nurkadest kergelt paindunud. Spenceri sõnul on esimesest trükist raske leida nii suurepäraselt säilinud eksemplari. Rowlingi romaan ilmus 1997. aastal, mis tähendab, et raamat on umbes 27 aastat vana.