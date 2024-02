Tasuta linastus: tippnäitlejad lahkavad Eesti ajaloo põneva suurkuju elu

Johan Pitka oli mees, kes on kompromissitu kindlusega seisnud Eesti saatuse pöördeliste sündmuste juures, olgu selleks Kaitseliidu ellu kutsumine, soomusrongid Vabadussõjas või paljud teised olulised, ent haprad hetked, mis on nõudnud just Pitkale omast pöörast julgust.