Postimees usutles pühapäevaõhtuse kontserdi (DSE tuur kannab nime «Shiver in the Dark») korraldajaid, taustajõude ja samuti ansambli heliproovist killukese näpistanud Chris White`i mõni tund enne algust Alexela kontserdimajas, et saada aimu, mida muusikasõbrad võivad oodata.