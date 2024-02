Eesti Laul 2024: ümber nende aint on see tants vaid siin käind*

Ma ei valetanud, kui ütlesin, et ma siiralt usun 5miinuse ja Puuluubi võitu, ning on selge, et ei eksinud ka ennustuskontorid, kes laulule «(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» suure edumaaga võitu ennustasid, sest just 5miinuse ja Puuluubi koostööna valminud lugu Eestit 77 päeva pärast Malmös esindab. Ent nagu Korea Eesti Laulu järgsel pressikonverentsil ütles: kõige suurem töö on alles ees!