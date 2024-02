INTERVJUU ⟩ Metsiku Lääne lugudest raamatu ilmutanud Vahur Lauri: Tavaliste inimeste lood mind huvitavad vähe, sest need on mu enda lood

Vahur Lauri koos kolleegide Anton Aleksejevi ja Kristjan Svirgsdeniga, kes sedakorda ei saanud pildile tulla, kuna on Ukrainas sõda kajastamas. NB! Fotol olev relv on eestiaegne kuuelasuline eestlaetav revolver, mis ei vaja relvaluba ja on laadimata.

Foto: Eero Vabamägi