Eesti tähistab sel nädalal oma iseseisvumise aastapäeva. Põhjust meie vabaduse üle mõtiskleda on. Kahjuks märgib meie riigi sünnipäev ka Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas kaks aastat tagasi. Oma pidupäeval ei saa me sellest mööda vaadata, sest ukrainlased võitlevad samasuguse õiguse eest olla vabad ja elada rahus.

Sõda on traumeeriv, niisamuti fantaseeritud visuaalid meie linnast. Peame hindama seda, mis meil on ja ei tohi unustada, et vabadust taasloome ise iga päev ning see ei pruugi olla jääv iseeneslikult. Meie ülesanne on toetada Ukrainat nende võitluses. Oma kallilt kätte võidetud vabaduse säilimiseks peame teadlikult tööd tegema, sest ainult nii saame hoida siin juhtumast seda, mis toimub Ukrainas.

19.02.2024. Tallinn. Näitus "Hetk" reklaamtahvlitel. Autorid Estookin ja Rebeca Parbus. Sõpruse puiestee. Foto Eero Vabamägi, Postimees Foto: Eero Vabamägi

Kunstnikel on demokraatlikus ühiskonnas loomevabadus ning kui nende soov on end avalikult väljendada, siis ei ole asjakohane öelda, et arutelu tuleks suletud uste taha viia. Ühiskonna valupunktidele vajutamine on kunstnike õigus ja vabadus.

Tallinna linnal pole siin rolli ei lubamisel ega keelamisel. Küll aga on õigus kõigil oma arvamuseks. Seda arutelu minu hinnangul kunstnikud ka taotlesid. Mõelgem ja arutlegem siis oma vabaduse üle ja sellest, kuidas me igaüks omal moel saame panustada, et see kestaks.