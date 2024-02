Kunagi kommunistide keelatud Poola rahvuslik tants polonees on nüüdseks lülitatud UNESCO vaimse pärandi nimekirja. Seda 18. sajandi tantsu on mängitud aristokraatlikest ballidest kuni külapidudeni ja see on inspireerinud heliloojaid ,nagu Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin jt.