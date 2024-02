Tähtsad sidemed: India kuulsaim arhitekt on seotud Eestiga

«Doshi loomingu autor justkui ei olegi tema ise, vaid keskkond, inimesed ja kliima. Kõik need tegurid panevad hoone muutma kuju just nii, nagu on vaja – kaitstes troopikavihma ja liigse päikese eest, lubades õhul liikuda loomulikult ja meeldivalt, et leitaks endale funktsionaalne ja harmooniline olemis- ning töötamispaik,» kirjutas arhitekt Ahti Sepsivart, kui Doshi sai 2018. aastal maailma kõrgeima arhitektuurialase tunnustuse, Pritzkeri auhinna.